استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في نهاية التعاملات

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من يوليو لعام 2022، على مستواه مقابل الجنيه المصري، بفروع البنوك المصرية والخاصة والأجنبية وشركات الصرافة بالسوق المحلية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك يوميّ الجمعة والسبت، وبحسب البنك المركزي المصري، وصل متوسط السعر إلى 61.37 جنيه للشراء، و61.71 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف، ويحرص موقع جريدة “المال نيوز” بتقديم تقريرًا تفصيليًَا عن أسعار صرف العملات بحسب آخر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري عند آخر مستوى وصل إليه، في البنك الأهلي المصري، عند 59.08 جنيه للشراء، و61.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويتي الوطني وصل سعر الدينار الكويتي إلى 57.88 جنيه للشراء، و61.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، ببنك مصر، عند 59.18 جنيه للشراء، و61.62 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر الدينار الكويتي اليوم على مستواه مقابل الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي، عند 58.68 جنيه للشراء، و64.55 للبيع.

الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

ومازل سعر العملة الكويتية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، عند 59.64 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي استقر الدينار الكويتي عند مستواه الأخير مقابل الجنيه المصري، عند 60.12 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

واستقر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، عند 59.21 جنيه للشراء، و61.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في في البنك الأهلي القطري «QNB»، مازال الدينار الكويتي محافظًا على استقراره مقابل الجنيه، عند 58.77 جنيه للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في إيجي بنك EGBANK

وثبت الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك، عند 58.71 جنيه للشراء، و61.77 للبيع.