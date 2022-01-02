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استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

متوسط العملة يسجل 51.7 جنيه للشراء
فاطمة إمام 6:41 م, الأحد, 2 يناير 22 6:41 م, الأحد, 2 يناير 22

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يواصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، استقراره اليوم الأحد 2 يناير 2022، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر الدينار عند 51.764 جنيه للشراء، و52.103 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التدوال اللحظية مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

كما عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

فيما أظهرت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك المصرف العربي الدولي، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بينما عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية عند 49.25 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

كما جاء أحدث مؤشرات شاشات التدوال اللحظية مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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