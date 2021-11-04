استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

48.36 جنيه للشراء، و 52.41 للبيع في بنك التعمير والإسكان

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ثباتًا مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات من عدد من فروع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي عند 51.85 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع، وفقًا للسعر المُعلن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت أسعار الدينار الكويتي كالآتي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم مستقرًا أمام الجنيه في المصرف المتحد عند 47.39 جنيه للشراء، و 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك HSBC

استقر سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات عند 48.03 جنيه للشراء، و 51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي 48.14 جنيه للشراء، و 52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا مقابل الجنيه ليسجل 48.36 جنيه للشراء، و 52.41 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي في المعاملات المصرفية اليوم داخل بنك الإسكندرية ليصبح 48.44 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي

جاء سعر الدينار الكويتي مستقرًا أمام الريال السعودي ليسجل 12.43 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي

سجل سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم 3.31 دولار أمريكي.