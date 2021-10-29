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استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

متوسط سعر الدينار الكويتي 51.84 جنيه للشراء، و52.29 للبيع
دينا مجدي 4:28 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21 4:28 م, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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استقر سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المصرفية داخل عدد كبير من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، بجانب شركات الصرافة المحلية العاملة في السوق المصرية، وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم وفق السعر المُعلن على موقع البنك المركزي عند 51.84 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، ليظل على سعره كما كان عليه منذ أسبوع.. وجاءت أسعار التعاملات اليوم داخل البنوك المصرية كالآتي:

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري 49.15 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني NBK

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك الكويت الوطني إلى 48.99 جنيه للشراء، و 52.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أعلن البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي في التعاملات المصرفية اليوم عند 49.37 جنيه للشراء، و 52.30 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم عند 48.5 جنيه للشراء، و 52.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

سجل الدينار الكويتي ثباتًا في سعره مقابل الدولار الأمريكي داخل شركات الصرافة ليُسجل 3.32 دولار أمريكي.

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بقلم دينا مجدي

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