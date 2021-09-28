استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

حافظ سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 28- 9- 2021 على استقراره أمام الجنيه المصري فى شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.880 جنيه للشراء، و52.340 جنيه للبيع، وفق السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، بحسب تقرير صحيفة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها.. وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

في نهاية التعاملات استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

عند مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، داخل البنوك بحسب آخر تحديث للعملة داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات تداول البنك الأهلي المصري استقرار سعر صرف الدينار الكويتي عند 49.44 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

بحسب تحديثات العملة الكويتية سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وأوضح تقرير “المال” على أسعار العملات أن سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي سجل 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.