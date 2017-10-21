استقرار سعر الدولار.. و الإسكندرية يرفع 3 قروش

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك ليسجل أعلى سعر للشراء 17.61 جنيه في بنوك التعمير والإسكان، والإسكندرية، والأهلي المتحد، وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع، و في بنك “إتش.إس.بي.سي” 17.60 للشراء و 17.70 للبيع.

و في بنك التعمير والإسكان سجل الدولار 17.61 للشراء، و 17.71 للبيع، و في بنك المصري لتنمية الصادرات 17.59 للشراء، و 17.70 للبيع، فيما ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية 3 قروش ليسجل 17.61 للشراء، و 17.70 للبيع، و في بنك القاهرة سجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع، و في مصرف أبو ظبي الإسلامي انخفض سعره ليسجل 17.58 للشراء، و 17.68 للبيع بانخفاض قرش، و في البنك المركزي المصري استقر عند 17.59 للشراء، و 17.70للبيع .