استقرار سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه

حافظ سعر الدولا على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع القطاع المصرفي العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليتراوح سعر الشراء بنهاية التعاملات الأسبوعية ،أمس الخميس، بين 15.61 و15.65 جنيه، فيما قدمت البنوك أسعار البيع بين 15.71 و15.74 جنيه.

وعلى جانب العملة الأمريكية داخل السوق العالمي، وصلت مستويات العملة الدولار إلى أدني قيمة منذ 18 مارس، مسجلة 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرًّا بالأساس عند 91.590.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وأختتم متوسط سعر الدولار الأمريكي تداولات أمس على موقع البنك المركزي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل مستوى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات الأسبوعية، داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وحققت العملة الامريكية استقرارا طوال الاسبوع الماضي داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المصري، لينهي التعاملات مقابل الجنيه أمس الخميس عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وأظهرت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وداخل شبكة فروع البنك العقاري المصري العربي بنهاية التداولات، اليوم، على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وأوضحت اخر التحديثات على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

ويعرض البنك الأهلي المتحد سعر الدولار أمام الجنيه المصري على مستويات الشراء والبيع عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب اخر التحديثات على شاشات التداول داخل البنك.

أدنى سعر للدولار في السوق المصرية

وتعرض بنوك مصر والأهلي المصري، التنمية الصناعية أقل مستوى لبيع العملة الأمريكية في القطاع المصرفي بالسوق المصرية عند مستوى 15.17 جنيه