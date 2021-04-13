استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه نهاية تعاملات أول أيام رمضان

أنهى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تداولات اليوم الثلاثاء-أول أيام شهر رمضان-على نفس وتيرة الاستقرار التي تسير عليها العملة الخضراء طوال الاسبوع الجاري داخل البنوك العاملة في السوق، لتسجل أسعار الشراء بين 15.64 و15.66 جنيه، اليوم الثلاثاء 13-4-2021، فيما جاءت مستويات البيع عند 15.74 جنيه للشراء، و15.66 جنيه، بحسب السعر المعلن على شاشات التداول داخل البنوك.

وتراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بمعدل 32.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2019\2020.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهر تقرير المال علي اسعار العملات، مواصلة أسعار الدولار استقرارها منذ بنداية الاسبوع الجارية داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي في السوق من حيث الأصول، لتصل مستويات الشراء والبيع 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما حافظ ا متوسط صرف الدولار الأمريكي على مستويات مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزى، ليسجل في بداية تداولات اليوم 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ويمكن للعملاء الحصول على االدولار من شبكة فروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق بنك المصري في نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه، ليظل عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع،.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما نالت مستويات سعر شراء وبيع صرف الدولارحظها من الاستقرار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل البنك المصري الخليجي وصول سعر صرف الدولار الأمريكي ومقابل الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

في نهاية تداولات اليوم على العملة الأمريكية، بينت شاشات التداول داخل بنك كريدي أجريكول، سجلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات ببداية تداولات اليوم عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول اللحظية داخل بنك فيصل الإسلامي سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

السعر الأدنى للدولار في السوق المصرية

اختتم بنك الأسكندرية تدوالات اليوم عند أقل سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية المصرية في عند مستوى 15.62 جنيه للشراء