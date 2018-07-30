استقرار سعر الدولار مع منتصف تعاملات الإثنين

هبة حامد:استقر سعر الدولار مع منتصف تعاملات اليوم، الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.5 في 17 بنكا منها المشرق و مصر إيران، و بلوم والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني.فيما سجلت بنوك مصر والأهلي المصري والزراعي المصري أقل سعر للشراء عند 17.78 جنيه.وسجلت بنوك "HSBC

هبة حامد: استقر سعر الدولار مع منتصف تعاملات اليوم، الإثنين، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.5 في 17 بنكا منها المشرق و مصر إيران، و بلوم والبركة والتجاري الدولي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني. فيما سجلت بنوك مصر والأهلي المصري والزراعي المصري أقل سعر للشراء عند 17.78 جنيه. وسجلت بنوك “HSBC”، والأهلي الكويتي بيريوس وأبو ظبي الإسلامي 17.85 جنيه. وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 17.84 جنيه.

