استقرار سعر الدولار قبيل بيانات التضخم واجتماع الإحتياطي الفيدرالي

سجل سعر الدولار استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قبيل إصدار بيانات التضخم الأمريكية ، وقبيل الاجتماع الأخير الذي من المقرر أن يعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام، والذي يترقبه المستثمرون لتحديث توقعاتهم لأسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقبل شهر، أثارت توقعات بأن التضخم قد بلغ ذروته العنان لموجة من شراء السندات وبيع الدولار. وستمثل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش اختبارا لهذا الافتراض.

وارتفع سعر الدولار 0.8 % مقابل الين أمس الاثنين، واستقر عند 137.70 ين خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء. كما حافظ على مكاسبه أمام الدولار الاسترالي عند 0.6759 دولار.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز استقرار معدل التضخم الأساسي لشهر نوفمبر عند 0.3 % على أساس شهري، مع الارتفاع بوتيرة معتدلة على أساس سنوي، إذ صعد 7.3 % عنه قبل عام.

واستقر مؤشر الدولار عند 105.01 يوم الثلاثاء، بانخفاض من أعلى مستوى في 20 عاما عند 114.78 في أواخر سبتمبر الماضي.

كما استقر اليورو عند 1.0539 دولار، وكذلك الجنيه الاسترليني عند 1.2268 دولار. وسجل الفرنك السويسري 0.9360 للدولار مع ترقب المتداولين لاجتماعات يعقدها يوم الخميس البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري.

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، من المقرر الإعلان عن بيانات العمالة البريطانية، بالإضافة إلى استطلاعات الرأي حول ظروف العمل والمعنويات الألمانية.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6386 دولار. وانخفض اليوان الصيني قليلا يوم الاثنين مع بدء تلاشي الحماس بشأن رفع قيود مكافحة كورونا في الصين على الرغم من أن هونج كونج خففت بعض القيود.