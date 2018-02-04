استقرار سعر الدولار في منتصف تعاملات الأحد

هبة حامد: استقر سعر الدولار في أغلب البنوك لمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيه في 13 بنكا، منها الأهلي المصري، والأهلي المتحد، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والعربي الأفريقي الدولي. فيما خفضت…



هبة حامد:

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك لمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيه في 13 بنكا، منها الأهلي المصري، والأهلي المتحد، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والعربي الأفريقي الدولي.



فيما خفضت بعض البنوك السعر مثل بنك أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرش عن التعاملات الصباحية، وبنك مصر قرشين.