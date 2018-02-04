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استقرار سعر الدولار في منتصف تعاملات الأحد

هبة حامد: استقر سعر الدولار في أغلب البنوك لمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيه في 13 بنكا، منها الأهلي المصري، والأهلي المتحد، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والعربي الأفريقي الدولي.   فيما خفضت…

2:45 م, الأحد, 4 فبراير 18 2:45 م, الأحد, 4 فبراير 18

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هبة حامد:

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك لمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيه في 13 بنكا، منها الأهلي المصري، والأهلي المتحد، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والعربي الأفريقي الدولي.
 
فيما خفضت بعض البنوك السعر مثل بنك أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرش عن التعاملات الصباحية، وبنك مصر قرشين.

 سعر الدولار لمنتصف تعاملات الأحدسعر الدولار لتعاملات الأحد
نسبة التغييرسعر البيعسعر الشراءالبنكسعر البيعسعر الشراءالبنك
017.7217.62كريدي أجريكول17.7217.62كريدي أجريكول
017.7317.63الأهلي الكويتي “بيريوس”17.7317.63الأهلي الكويتي “بيريوس”
017.7117.61الإسكندرية17.7117.61الإسكندرية
-0.0217.7217.62مصر17.7417.64مصر
017.7217.62HSBC17.7217.62HSBC
017.7317.63الأهلي المصري17.7317.63الأهلي المصري
017.7317.63العربي الأفريقي17.7317.63العربي الأفريقي
017.717.6التجاري الدولي17.717.6التجاري الدولي
-0.0117.7217.62ابو ظبي الإسلامي17.7317.63ابو ظبي الإسلامي
017.7317.63الإمارات دبي الوطني17.7317.63الإمارات دبي الوطني

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