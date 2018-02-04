استقرار سعر الدولار في منتصف تعاملات الأحد

هبة حامد:
استقر سعر الدولار في أغلب البنوك لمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيه في 13 بنكا، منها الأهلي المصري، والأهلي المتحد، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والعربي الأفريقي الدولي.
فيما خفضت بعض البنوك السعر مثل بنك أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرش عن التعاملات الصباحية، وبنك مصر قرشين.
|سعر الدولار لمنتصف تعاملات الأحد
|سعر الدولار لتعاملات الأحد
|نسبة التغيير
|سعر البيع
|سعر الشراء
|البنك
|سعر البيع
|سعر الشراء
|البنك
|0
|17.72
|17.62
|كريدي أجريكول
|17.72
|17.62
|كريدي أجريكول
|0
|17.73
|17.63
|الأهلي الكويتي “بيريوس”
|17.73
|17.63
|الأهلي الكويتي “بيريوس”
|0
|17.71
|17.61
|الإسكندرية
|17.71
|17.61
|الإسكندرية
|-0.02
|17.72
|17.62
|مصر
|17.74
|17.64
|مصر
|0
|17.72
|17.62
|HSBC
|17.72
|17.62
|HSBC
|0
|17.73
|17.63
|الأهلي المصري
|17.73
|17.63
|الأهلي المصري
|0
|17.73
|17.63
|العربي الأفريقي
|17.73
|17.63
|العربي الأفريقي
|0
|17.7
|17.6
|التجاري الدولي
|17.7
|17.6
|التجاري الدولي
|-0.01
|17.72
|17.62
|ابو ظبي الإسلامي
|17.73
|17.63
|ابو ظبي الإسلامي
|0
|17.73
|17.63
|الإمارات دبي الوطني
|17.73
|17.63
|الإمارات دبي الوطني