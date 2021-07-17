استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع في بنك مصر

استقر سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم السبت 17 يوليو، وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة لعطلة البنوك يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

داخل القطاع المصرفي المصري يواصل الدولار استقراره أمام الجنيه ليسجل الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

عرضت فروع بنك مصر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري

يواصل البنك الأهلي المصري عرض شراء وبيع الدولار أمام نظيره المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” الصباحي على العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

عرض بنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام نظيرها المصري عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

في ختام التعاملات اليوم السبت وصلت مستويات الدولار أمام الجنيه بشركة مصر للصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع بشركات الصرافة.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي جاء في بداية اليوم السبت عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أمام الجنيه المصري وصل سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في ختام التعاملات وصل سعر صرف الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

عن البنوك الإسلامية وصل سعر صرف الدولار داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه االمصري جاءت مستوياته 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.