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استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد 1-11-2020

20 بنكًا تتداول أعلى سعر للعملة الأمريكية في أول أيام شهر نوفمبر
الحسينى حسن 4:06 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 4:06 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

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استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية ، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستويات ختام الأسبوع الماضي، ليسجل 15.656 جنيه للشراء و15.756 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه على مدار شهر أكتوبر الماضي بنحو 5.17 قرش.

أعلى سعر للدولار

تداول 20 بنكًا سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند أعلى مستوى لها، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، وبنك البركة، بنك بلوم، والبنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك عوده، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

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أقل سعر للدولار

عرض بنك الاستثمار العربي سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى لها فى السوق المصرية في نهاية التعاملات، ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بين أدنى وأعلى سعر

وسجلت أسعار الدولار أمام الجنيه لدى 8 بنوك في نهاية تعاملات اليوم، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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والبنوك الثمانية هي: بنك مصر، البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

الدولار
الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نهاية التعاملات، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر شراء الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد عند 15.647 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع إلى 15.775 جنيه مقابل 15.774 جنيه نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وسعر الدولار الرسمي المُعلن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار أمام الجنيه خلال 9 أشهر
سعر الدولار فى مصر فى الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2020
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بقلم الحسينى حسن

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