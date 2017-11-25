استقرار سعر الدولار في التعاملات الصباحية اليوم السبت

هبة حامد:استقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية لبداية الأسبوع، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيهًا. في البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل 17.65 للشراء، و17.75 للبيع.واستقر سعر الدولار في بنك HSB

هبة حامد:

استقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية لبداية الأسبوع، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيهًا.



في البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، كما استقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني ليسجل 17.65 للشراء، و17.75 للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك HSBC ليسجل 17.65 للشراء، و17.75 للبيع، أما في البنك العربي الإفريقي استقر سعر الدولار ليسجل 17.63 للشراء و17.73 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، فيما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.

واستقر الدولار في بنك مصر ليسجل 17.62 للشراء، و17.72 للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار ليسجل 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع.

استقر بنك الأهلي الكويتي “بيريوس” عند سعر الدولار ليسجل 17.65 جنيهًا للشراء، و17.75 للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول استقر سعر الدلار ليسجل 17.66 للشراء، و 17.76 للبيع.