استقرار سعر الدولار في التعاملات الصباحية

هبة حامد: استقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 جنيه. وسجل الدولار في بنوك كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي 17.62 جنيهًا للشراء، 17.72 للبيع. كما استقر السعر في بنك HSBC عند 17.61 للشراء، و17.71 للبيع. وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 17.57 ل



هبة حامد:

استقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.62 جنيه.

وسجل الدولار في بنوك كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي 17.62 جنيهًا للشراء، 17.72 للبيع.

كما استقر السعر في بنك HSBC عند 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 17.57 للشراء و17.67 للبيع.

فيما استقر سعر الدولار في بنوك الأعلي المصري وبنك مصر عند 17.60 للشراء، و17.70 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.58 للشراء، و17.68 للبيع، وبنك الإسكندرية 17.60 للشراء، و17.70 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار عند 17.59 للشراء، و17.69 للبيع.

واستقر بنك الإمارات دبي الوطني عند 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.