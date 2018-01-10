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استقرار سعر الدولار في البنوك وأعلى سعر للشراء 17.66 جنيه

هبة حامد: استقر سعر الدولار في أغلب البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيه في البنك التجاري الدولي "CIB".
12:37 م, الأربعاء, 10 يناير 18 12:37 م, الأربعاء, 10 يناير 18

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هبة حامد:

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيه في البنك التجاري الدولي “CIB”.

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