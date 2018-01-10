استقرار سعر الدولار في البنوك وأعلى سعر للشراء 17.66 جنيه

بنـــوك استقرار سعر الدولار في البنوك وأعلى سعر للشراء 17.66 جنيههبة حامد: استقر سعر الدولار في أغلب البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيه في البنك التجاري الدولي "CIB". 12:37 م, الأربعاء, 10 يناير 18 12:37 م, الأربعاء, 10 يناير 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر هبة حامد:استقر سعر الدولار في أغلب البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيه في البنك التجاري الدولي “CIB”. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر