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استقرار سعر الدولار في البنوك وأعلى سعر للشراء 17.66 جنيه

هبة حامد: استقر سعر الدولار في أغلب البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.66 جنيه في البنك التجاري الدولي "CIB".