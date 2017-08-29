استقرار سعر الدولار في البنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء

هبة حامد: شهدت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ليسجل أعلى سعر للشراء 17.67 جنيه في البنك العربي. وثبت بنك مصر سعر الدولار عند نهاية تعاملات أمس، ليسجل 17.64 للشراء، و17.74 للبيع. كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 17.65 للشراء و17.75 للبيع، وكذلك في بنك إتش إس بي سي السعر ب

هبة حامد:

شهدت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ليسجل أعلى سعر للشراء 17.67 جنيه في البنك العربي.

وثبت بنك مصر سعر الدولار عند نهاية تعاملات أمس، ليسجل 17.64 للشراء، و17.74 للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 17.65 للشراء و17.75 للبيع، وكذلك في بنك إتش إس بي سي السعر بقيمة 17.63 للشراء و17.73 للبيع.



واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند نهاية تعاملات أمس، مسجلا 17.64، وللبيع 17.74، كما ثبت البنك التجاري الدولي أسعاره عند 17.63 للشراء، و17.73 للبيع.

فيما رفع بنك قطر الوطني سعر الدولار قرشين، ليسجل 17.65 للشراء و17.75 للبيع.

واستقر سعر الأخضر في تعاملات بنك المصرف المتحد، ليسجل 17.63 للشراء، و17.73 للبيع.