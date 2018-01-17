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استقرار سعر الدولار في البنوك مع التعاملات الصباحية للأربعاء

هبة حامد:استقر سعر الدولار في أغلب البنوك، خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، فيما رفع بعضها السعر مثل بنكي الأهلي الكويتي، والتجاري الدولي.وسجل بنكا الأهلي المتحد والمصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيه.ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية:
11:22 ص, الأربعاء, 17 يناير 18 11:22 ص, الأربعاء, 17 يناير 18

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هبة حامد:

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك، خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، فيما رفع بعضها السعر مثل بنكي الأهلي الكويتي، والتجاري الدولي.

وسجل بنكا الأهلي المتحد والمصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيه.

ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية:

نسبة التغييرسعر الدولار لتعاملات الأربعاءءسعر الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء
سعر البيعسعر الشراءالبنكسعر البيعسعر الشراءالبنك
017.7817.68كريدي أجريكول17.7817.68كريدي أجريكول
0.0117.7817.68الأهلي الكويتي “بيريوس”17.7717.67الأهلي الكويتي “بيريوس”
017.7717.67الإسكندرية17.7517.67الإسكندرية
017.7417.64مصر17.7417.64مصر
-0.0117.7617.66HSBC17.7717.67HSBC
017.7517.65الأهلي المصري17.7517.65الأهلي المصري
017.7517.65العربي الأفريقي17.7517.65العربي الأفريقي
0.0217.7817.68التجاري الدولي17.7617.66التجاري الدولي
-0.0117.7817.68ابو ظبي الإسلامي17.7917.69ابو ظبي الإسلامي
017.7817.68الإمارات دبي الوطني17.7817.68الإمارات دبي الوطني

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