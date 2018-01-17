استقرار سعر الدولار في البنوك مع التعاملات الصباحية للأربعاء

هبة حامد:
استقر سعر الدولار في أغلب البنوك، خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، فيما رفع بعضها السعر مثل بنكي الأهلي الكويتي، والتجاري الدولي.
وسجل بنكا الأهلي المتحد والمصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيه.
ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية:
|نسبة التغيير
|سعر الدولار لتعاملات الأربعاءء
|سعر الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء
|سعر البيع
|سعر الشراء
|البنك
|سعر البيع
|سعر الشراء
|البنك
|0
|17.78
|17.68
|كريدي أجريكول
|17.78
|17.68
|كريدي أجريكول
|0.01
|17.78
|17.68
|الأهلي الكويتي “بيريوس”
|17.77
|17.67
|الأهلي الكويتي “بيريوس”
|0
|17.77
|17.67
|الإسكندرية
|17.75
|17.67
|الإسكندرية
|0
|17.74
|17.64
|مصر
|17.74
|17.64
|مصر
|-0.01
|17.76
|17.66
|HSBC
|17.77
|17.67
|HSBC
|0
|17.75
|17.65
|الأهلي المصري
|17.75
|17.65
|الأهلي المصري
|0
|17.75
|17.65
|العربي الأفريقي
|17.75
|17.65
|العربي الأفريقي
|0.02
|17.78
|17.68
|التجاري الدولي
|17.76
|17.66
|التجاري الدولي
|-0.01
|17.78
|17.68
|ابو ظبي الإسلامي
|17.79
|17.69
|ابو ظبي الإسلامي
|0
|17.78
|17.68
|الإمارات دبي الوطني
|17.78
|17.68
|الإمارات دبي الوطني