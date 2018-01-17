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استقرار سعر الدولار في البنوك مع التعاملات الصباحية للأربعاء

هبة حامد:استقر سعر الدولار في أغلب البنوك، خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، فيما رفع بعضها السعر مثل بنكي الأهلي الكويتي، والتجاري الدولي.وسجل بنكا الأهلي المتحد والمصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيه.ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية: