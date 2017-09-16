استقرار سعر الدولار فى بداية تعاملات الأسبوع

هبة حامد استقر سعر الدولار، مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الاستثمار العربي، والأهلي المصري، والإسكان، وقطر الوطني، والأهلي اليوناني. وفي بنك HSBC استقرت العملة الخضراء لتسجل 17.62 للشراء و17.72 للبيع.وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.63

هبة حامد

استقر سعر الدولار، مع بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 في بنوك الاستثمار العربي، والأهلي المصري، والإسكان، وقطر الوطني، والأهلي اليوناني.

وفي بنك HSBC استقرت العملة الخضراء لتسجل 17.62 للشراء و17.72 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.63 للشراء و 17.73 للبيع.

وثبت في البنك التجاري الدولي ليسجل 17.60 للشراء، و 17.70 للبيع.

واستقرت العملة الأمريكية في البنك المركزي عند 16.60 للشراء، ورفع سعر البيع قرشًا ليسجل و 17.72 للبيع.

وسجل في بنك ابو ظبي الإسلامي 17.61 للشراء، و 17.71للبيع.

ورفع بنك قطر الوطني الدولار قرشان ليسجل 17.63 للشراء، و 17.73 للبيع

وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدولار 17.62 للشراء، و 17.72 للبيع.

وفي بنك المصرف المتحد سجل الدولار 17.62 للشراء ، و 17.72 للبيع بزيادة قرش عن نهاية تعامل الأسبوع الماضي.