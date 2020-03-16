استقرار سعر الدولار عند مستوى 15.69 جنيه لليوم الثانى على التوالى

إستقر متوسط سعر الدولار ، أمام الجنيه اليوم الإثنين عند مستوى 15.69 جنيه للشراء و 15.79 للبيع وهو نفس المستوى الذى تم تسجيله أمس الأحد ، وفقا للموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وكان الدولار قد ارتفع 3 قروش كاملة امس ليسجل 15.69 جنيها للشراء و 15.79 جنيها للبيع ، مقابل 15.66 للشراء و 15.76 للبيع الأربعاء الماضي.

سجل أعلى إرتفاع يومى الإثنين الماضى

انخفاض سعر الدولار

وكان الدولار قد سجل الاثنين الماضى أعلى ارتفاع يومي أمام الجنيه منذ ما يقرب من عامين، حيث زادت العملة الخضراء اليوم 6 قروش دفعة واحدة، لتسجل 15.65 جنيه للشراء و15.75 لللبيع الاثنين ، مقابل 15.59 للشراء و15.69 للبيع الأحد قبل الماضى.

ونجح الدولار فى تحقيق مكاسب الإسبوع الماضى قدرت بنحو 7 قروش كاملة امام الجنيه

وتعرض الدولار لخسائر قاسية خلال الشهر قبل الماضى، بعدما فقد 26 قرشا، وتكبّد أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر الماضى، بينما فقد نحو 7.2 قرش في ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

سجل 15.71 جنيهاً فى 3 بنوك

وتعدى الدولار اليوم حاجز الـ 15.70 جنيها للشراء و 15.81 جنيها للبيع ، فى 3 بنوك هى “مصرف ابوظبى الاسلامى ومصر ايران للتنمية والكويت الوطنى ” حيث سجل لديهم 15.71 جنيها للشراء و 15.81 جنيها للبيع.

وما زال المستوى الذى وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو الأقل منذ الأسبوع الثانى من التعويم نوفمبر 2016.

سعر الدولار يبلغ 15.70 جنيها فى 15 بنكاً

بينما سجل 15.70 جنيه للشراء و 15.80 للبيع فى “كريدى اجريكول ، العربى الافريقى ، بلوم ، مصرف ابو ظبى ، قناة السويس ، المصرف المتحد ، عودة ، ، الأهلى المتحد ، التنمية الصناعية ، التجارى الدولى ، الإمارات دبى ، المصرف العربى الدولى، التعمير والإسكان ، وHSBC ، قطر الوطنى “.

أقل سعر للشراء اليوم

فى حين سجل 15.68 جنيها للشراء و 15.78 جنيها للبيع فى بنوك ” الاهلى ومصر والزراعى ” وهو اقل سعر للشراء اليوم.