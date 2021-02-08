استقرار سعر الدولار بمنتصف تعاملات الإثنين 8-2-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف اليوم الإثنين 8 فبراير 2021، بعد أن اختتم تعاملات الأمس متراجعًا قرشين، ليسجل في المتوسط مستوى 15.629 جنيه للشراء، و15.729 جنيه للبيع.

ومنذ بداية الشهر الجاري فقدت العملة الأمريكية 7 قروش متراجعة من سعر 15.677 جنيه للشراء نهاية شهر يناير الماضي، طبقا لبيانات البنك المركزي.

أعلى وأدنى سعر للدولار في مصر

عرض بنك المشرق وحيدًا سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق المصرية بمنتصف التعاملات، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

وتداولت 6 بنوك سعر الدولار عند أدنى مستوى له في مصر ليسجل 15.60 جنيه للشراء.

والبنوك الستة هي: قناة السويس، المصرف المتحد، التجاري الدولي، أبوظبي الأول، QNB الأهلي، الإسكندرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه التعاملات لدى البنك الأهلي المصري مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع. الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

عرض بنك مصر -ثاني أكبر البنوك في السوق المصرية من حيث الأصول- سعر صرف الدولار عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

تداول البنك العربي الأفريقي الدولي، أسعار صرف العملة الخضراء أمام الجنيه في منتصف التعاملات عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

قام بنك لبنان والمهجر “بلوم -مصر” بعرض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدولار في مستهل التعاملات مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجلت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك العقاري المصري العربي مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

بلغت العملة الأمريكية أمام الجنيه، مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، لدى البنك الأهلي الكويتي. تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال شهر يناير 2021

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- مستوى 15.591 جنيه للشراء و15.718 جنيه للبيع.