استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في بنك مصر

استقرت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في نهاية تعاملات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

تأرجح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 و15.67 جنيه للشراء، وسعر البيع عند 15.68 إلى 15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في شبكة فروع بنك مصر سجل الدولار أمام الجنيه 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بفروع ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية. الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعن آخر تحديث لسعر الدولار الدولار الامريكي داخل البنك الأهلي أكبر المصارف الحكومية العاملة بالسوق المصرية، أمام الجنيه جاء عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بحسب آخِر تحديث للعملة سجلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك قناة السويس .

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

بنهاية التعاملات وصل سعر صرف الدولار الأمريكي بشركة مصر للصرافة إلى مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

تتيح شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

كما وصل سعريْ شراء وبيع الدولار الأمريكي داخل البنك المصري الخليجي، إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت شبكة فروع البنك التجاري الدولي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.