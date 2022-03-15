استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

واصلت مستويات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 مسيرة الحفاظ على استقرارها مقابل الجنيه المصري، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال”، خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدولار في البنوك

كما سجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة 15.64 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهر أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية. سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بيّن أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما نشر أحدث التقارير استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.