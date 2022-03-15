بنـــوك

استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

البنوك الحكومية تمنح السعر عند 15.64 جنيه للشراء
فاطمة إمام 5:23 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 5:23 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت مستويات سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 مسيرة الحفاظ على استقرارها مقابل الجنيه المصري، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال”، خدمة لقرائها، ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدولار في البنوك

كما سجلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة 15.64 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الإثنين 14-3-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أظهر أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية.

الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بيّن أحدث المؤشرات وصول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما نشر أحدث التقارير استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

تباين أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فاطمة إمام 5:13 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

البنك العقاري يجدول مديونية بقيمة 230 مليون جنيه لصالح «النوران للسكر»

فاطمة إمام 4:55 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

الليرة التركية ترتفع الثلاثاء عقب صدور بيانات الموازنة

محمد عبد السند 4:36 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

اليورو يرتفع الثلاثاء وسط آمال إحراز تقدم في محادثات السلام الروسية الأوكرانية

محمد عبد السند 2:21 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

«المركزي»: 57 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنهاية 2021

‫محمود الصباغ‬‎ 1:37 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

البنك المركزي: المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على 98% من نشاط القطاع الخاص

‫محمود الصباغ‬‎ 1:13 م, الثلاثاء, 15 مارس 22