استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 18 يوليو، مقابل الجنيه وفقا لشاشات التداول اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، ، ليسجل متوسط السعر 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديثات للعملة الأمريكية كمتوسط سعري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار داخل البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

استقر الدولار أمام الجنيه ليسجل سعر الشراء 15.63، و15.67 جنيه، بينما وصل سعر البيع بين 15.68، و15.73 جنيه، بحسب آخِر تحديث له بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار في بنك مصر

عرضت شبكة فروع بنك مصر استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات، تداولت أسعار شراء وبيع الدولار أمام نظيره المصري بالبنك الأهلي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وبحسب تقرير “المال” الصباحي على العملات.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ومن ناحية أخري، عرض بنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وفي نهاية التعاملات، وصلت مستويات الدولار أمام الجنيه بشركة مصر للصرافة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي جاء في عند 15.66 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

أمام الجنيه المصري وصل سعر الدولار داخل البنك المصري الخليجي إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وعلى الجانب الآخر، وصل سعر صرف الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

داخل البنوك الإسلامية بلغ سعر صرف الدولار داخل بنك البركة الإسلامي أمام الجنيه االمصري 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.