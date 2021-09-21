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استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

قناة السويس يقدم أعلي مستوى للعملة
‫محمود الصباغ‬‎ 6:14 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 6:14 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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اتخذت مستويات سعر الدولار، مسيرة الاستقرار على مستوى الشراء والبيع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصري، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما بلغت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على سعر أمس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما ينشر تقرير المال المسائي أن شبكة فروع بنك قناة السويس تعرض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

فيما وصل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند مستويات 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

داخل البنك المصري الخليجي وصلت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما أوضحت مؤشرات التداول اللحظية سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره الجنيه المصري في السوق المحلية، داخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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