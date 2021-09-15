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استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

البنوك الحكومية تقدم أقل سعر للعملة
‫محمود الصباغ‬‎ 5:54 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 5:54 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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استقر سعر الدولار، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصري، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.659 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في نهاية التعاملات يتيح البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على سعر أمس نفسه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما جاء سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء داخل بنك قناة السويس.

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

من ناحية أخرى جاء سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل شركات الصرافة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كأعلى مستوى له.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي فقد جاء 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

حافظ سعر الدولار الأمريكي داخل أكبر بنك تجاري خاص في السوق المحلية أمام الجنيه المصرى على سعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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