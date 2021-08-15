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استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقراً في أغلب البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 7:11 م, الأحد, 15 أغسطس 21 7:11 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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أتخذت مستويات سعر الدولار في مصر مسيرة الاستقرار بختام التعاملات اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، وجاء سعر الدولار بحسب آخر سعر معلن على شاشات التداول فى المصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار، 15.650 جنيه للشراء، و15.748 للبيع، بحسب آخر تحديث للبنك المركزى المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك

وصلت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية داخل البنوك العاملة في السوق المصرية بين 15.63 حتى 15.67 جنيه للشراء، وجاءت مستويات بيع الدولار الأمريكي عند 15.68 إلى 15.73 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

كما أعلنت شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية، أمام الجنيه المصري، وصلت مستويات سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

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الدولار
الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاءت سعر العملة الأمريكي داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وداخل ببنك قناة السويس سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاء عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة.

سعر الدولار في مصر بشركات الصرافة

وعلى شاشات التداول جاء سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند قيمة 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وصلت مستويات سعر الدولار البنك الأهلي الكويتي كأعلى للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.67 جنيه للشراء، 15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وفيما يخص سعر صرف الدولار أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك المصري الخليجي وصل إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

داخل أكبر المصارف التجارية في السوق وصلت مستويات الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

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سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

مقابل الجنيه المصري جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدولار في بنك البركة

شهد صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري استقراراً داخل بنك البركة الإسلامي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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