استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار اليوم السبت 16-7-2022 في نهاية التعاملات داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط السعر في مصر 18.830 جنيه للشراء، و18.908 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

تراوحت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة حول 18.76 و18.86 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.82 و18.91 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أستقرت مستويات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.81 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع.