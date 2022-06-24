استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات سعر الدولار اليوم الجمعة 24-6-2022 في نهاية التعاملات داخل شبكة عدد من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر 18.710 جنيه للشراء، و18.788 للبيع، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

ومن جهه آخرى تراوحت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.69 و18.74 جنيه للشراء، فيما جاءت أسعار البيع عند 18.71 و18.73 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجلت مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

الريال السعودى

سعر الدولار في بنك مصر

عرضت مستويات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، إلى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

تداولت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وعلى صعيد سعر الدولار أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك قناة السويس جاء عند 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.