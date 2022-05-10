استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

يستمر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، في الحفاظ على استقراره داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، في نهاية التعاملات ليأتي متوسط سعر الدولار في مصر عند 18.440 جنيه للشراء و18.528 جنيه للشراء، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، وحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تراوحت مستويات سعر الدولار على شاشات التداولات أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.50 جنيه، و18.43 جنيه للشراء، بينما جاءت أسعار البيع عند مستويات 18.53 جنيه بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما أعلنت شاشات التداول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما وصل سعر صرف الدولار اليوم أمام نظيره المصري داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما تداول سعر الدولار أمام نظيره المحلي الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.