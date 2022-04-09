واصل سعر الدولار اليوم السبت 9 أبريل 2022 استقراره داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، مقارنة بتعاملات أمس الأول، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر مستوى 18.219 جنيه للشراء، و18.319 جنيه للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ودارت مستويات سعر شراء الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل البنوك وشركات الصرافة بين 18.20 جنيه، و18.26 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.30 جنيه، و18.36 بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بينما تداول سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية التداولات إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما أوضح تقرير المال اليومي وصول سعر شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى 18.24 جنيه، و18.34 جنيه للبيع فى بنك مصر.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار داخل فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مقابل الجنيه المصري 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.25 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

فيما تداول سعر شراء وبيع الدولار في بداية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.