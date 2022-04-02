استقر سعر الدولار اليوم السبت 2 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الدولار في مصر 18.218 جنيه للشراء، و18.317 للبيع، بحسب أحدث تقارير البنك المركزي عن العملات، ووفقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدولار في البنوك

كما جاءت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة عند 18.27 و18.20 جنيه للشراء، فيما تراوحت أسعار البيع بين 18.37 و18.30 بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر شراء الدولار مقابل الجنيه اليوم إلى 18.24 جنيه، و18.34 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية المصرية 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بينت شاشات تداول شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة في السوق، مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عند 18.20 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 18.20 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغت مستويات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس 18.22 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع.