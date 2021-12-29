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استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

البنوك الحكومية تقدم السعر عند 15.61 جنيه للشراء
فاطمة إمام 5:11 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 5:11 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، بنهاية التداولات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب التقرير الذي تجريه منصة “المال” الإلكترونية بشكل يومي خدمة لقرائها، كما جاء متوسط سعر الدولار في مصر15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، ليسجل 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أظهرت مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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الدولار جديد
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

حققت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فرع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر صرف سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

عرض أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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