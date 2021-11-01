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استقرار سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

الدولار يواصل الاستقرار في البنوك الحكومية
‫محمود الصباغ‬‎ 5:46 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 5:46 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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في نهاية التعاملات واصل سعر الدولار اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021 استقراره فى نهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل سعر الدولار في مصر متوسطا سعريا بالقطاع المصرفي المصري عند مستويات 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزى المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

على الجانب الآخر استقرت اسعار صرف الدولار علي صعيد الشراء بين 15.62 جنيه، و15.66 جنيه، ووصل سعر بيع الدولار داخل البنوك إلى 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

في نهاية التعاملات جاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على نفس تعاملات أمس، في بداية التداولات عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

من ناحية أخرى وصل سعر صرف الدولار أمام نظيره المصري داخل بنك مصر؛ على نفس مستويات أمس لتسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول سعر صرف الدولار داخل البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربى الأفريقي

كما وصل مستويات سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري لمستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

ومن ناحية آخرى وصل سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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