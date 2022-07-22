استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 22-7-2022

حافظ سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، مقابل الجنيه المصري، على مستواه في البنوك الحكومية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، وذلك نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وأظهر آخر تحديث للبنك المركزي المصري وصول متوسط سعر صرف الدولار إلى 18.88 جنيه للشراء، و18.96جنيه للبيع، ويقدم موقع جريدة “المال” خدمة لقرائه بشكل يومي عن سعر صرف العملات بحسب البنوك آخر تحديث لأسعار الصرف أمس الخميس.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وهو أحد أكبر البنوك الحكومية العاملة بالقطاع المصرفي عند 18.89 جنيه للبيع، 18.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدولار على استقراره بالبنك التجاري الدولي CIB والذي يعد أحد أكبر البنوك الخاصة بمصر، عند 18.91جنيه للشراء، بينما 18.97 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

أما في بنك أبوظبي الإسلامي فسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، 18.94 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم على مستوياته أمام الجنيه المصري في بنك مصر أحد أكبر البنوك الحكومية بمصر، عند 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان 18.90جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، عند 18.89 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس

وحافظ سعر الدولار في بنك قناة السويس على استقراره، عند 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

أمّا في البنك العربي الأفريقي فوصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك البركة 18.86 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

أما بنك بلوم مصر فوصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.