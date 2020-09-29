استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء وسط ترقب أول مناظرة رئاسية أمريكية

بقي مؤشر الدولار على حاله دون تغيير، مسجلا 94.209، ليتراجع من أعلى مستوى له في شهرين والذي وصل إليه الأسبوع الماضي وهو (94.745)

حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل سلة من العملات في جلسة التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، فيما تستعد الأسواق المالية لأول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يراقب المستثمرون التطورات بشأن مشروع قانون التحفيزات الأمريكي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وبقي مؤشر الدولار على حاله دون تغيير، مسجلا 94.209، ليتراجع من أعلى مستوى له في شهرين والذي وصل إليه الأسبوع الماضي وهو (94.745)، حيث حققت أسواق الأسهم مكاسب قوية بفضل بيانات التصنيع الإيجابية في الصين، كما تعافت بورصة وول ستريت في أعقاب عملية بيع للأسهم الأسبوع الماضي.

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وتتجه كل الأنظار إلى أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن، ونظيره الجمهوري جو بايدن والتي من المقرر أن تنعقد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

أول مناظرة رئاسية في أمريكا

وقال دايسوك كاراكاما كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة “ميزوهو بنك” المصرفية: “إذا ما تفوق بايدن على ترامب في تلك المناظرة، ففي تقديري أن المستثمرين سيقدمون على بيع الدولار”.

وأشارت كاراكاما إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب أيضا أية خطط تتعلق بحزمة التحفيزات الإضافية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أمس الإثنين، إن النواب الديمقراطيين كشفوا عن مشروع قانون للتحفيزات الخاصة بفيروس كورونا والذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار.

صعود الإسترليني

وحافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه في تعاملات مساء أمس، على خلفية التفاؤل إزاء الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف اصطلاحيا بـ “بريكسيت”، مع انطلاق المفاوضات الحاسمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18%، مسجلات 1.2856 في التعاملات الآسيوية، ليصل إلى 1.2930 دولار مساء أمس.

وأمام العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، سجل الجنيه الإسترليني 90.77 بنسا.

وسجل “اليورو” 1.1674 دولار، مدفوعا بالتصريحات التي أطلقتها كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي والتي قالت فيها إن القيمة الخارجية لليورو قد أثرت على التضخم، وأن صانعي السياسات سيراقبون تحركات العملة.

وقفز الدولار الأسترالي من أدنى مستوى له في أسبوعين، ليجرى تداوله عند 0.7084 دولار، وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6568 دولار.