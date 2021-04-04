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استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 4-4-2021 مقابل الجنيه

ليصل إلى مستوى 15.658 جنيه للشراء و15.757 جنيه للبيع
أحمد الكومي 6:16 م, الأحد, 4 أبريل 21 6:16 م, الأحد, 4 أبريل 21

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شهد سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأحد 4-4-2021، استقرار نسبي أمام الجنيه لدى البنوك المصرية، ليصل إلى مستوى 15.658 جنيه للشراء، و15.757 جنيه للبيع، مقابل 15.656 جنيه للشراء، و15.756 جنيه للبيع الخميس الماضي، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وشهدت أسعار العملة الخضراء تراجعًا أمام الجنيه بالسوق المصرية، في بداية هذا الشهر فى تداول رسمي، بحسب بيانات البنك المركزي.

السعر الأعلى للدولار في السوق المصرية

عرض بنك الإمارات دبى الوطني ، منفردًا، سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى له في السوق، في ختام تعاملات اليوم الأحد ، مسجلًا 15.67 جنيه للشراء.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

اختتمت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، تعاملات اليوم الأحد، لدى البنك الأهلي المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، ليكون بذلك مستقرًّا مقارنة بأسعار ختام الأسبوع الماضي  .

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في بنك مصر، في نهاية التعاملات، ليظل عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

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سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك العربي الأفريقي الدولي، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، بختام تعاملات الأحد.

سعر الدولار في بنك البركة

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك البركة، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك العقاري المصري العربي، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وفي بنك HSBC، عُرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي في الفترة من 2 يناير حتى 31 مارس 2021
تطور سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي في الفترة من 2 يناير حتى 31 مارس 2021

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي، اليوم الأحد، ليصل إلى 15.644 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع، مقابل 15.645 جنيه للشراء، و15.774 جنيه للبيع.

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بقلم أحمد الكومي

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