استقرار سعر الدولار الجمعة مع استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي

شهدت عقود مؤشر الدولار تحركات في نطاقات ضيقة، يوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون تقريرًا رئيسيًّا عن الوظائف الأمريكية، ويقيّمون احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لفترة أطول في ظل توقعات النمو الاقتصادي.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 225 ألف وظيفة في يونيو.

يأتي التقرير الذي يحظى بمتابعة كبيرة في أعقاب البيانات الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت قفزة في عدد الوظائف بالقطاع الخاص، الشهر الماضي، وزيادة متوسطة في عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية.

أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تزايد الرهانات على أن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، مما أبقى الدولار مرتفعًا في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة.

ومقابل العملة الأمريكية، تراجع اليورو 0.02% إلى 1.0890 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزلاندي 0.09% إلى 0.6163 دولار معوضًا بعض خسائر الجلسة السابقة.

وكان الجنيه الإسترليني أيضًا منخفضًا مقابل الدولار، وسجل 1.2734 دولار في أحدث تعاملات. جاء ذلك على الرغم من ارتفاعه، يوم الخميس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.2780 دولار، إذ تُراهن الأسواق على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى 6.5%، في وقت مبكر من العام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة لرفعها إلى 6.25%.

وزاد مؤشر الدولار 0.03% إلى 103.12.

وسجل الين 144.06 للدولار، في أحدث تعاملات، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، بعد خسائر لثلاثة أسابيع متتالية.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.09% إلى 0.66315 دولار، لكن يبدو أنه سيتكبد خسارة، للأسبوع الثالث على التوالي، تحت ضغط من التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين.