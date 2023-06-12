استقرار سعر الدولار الإثنين مع ترقب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

جرى تداول الدولار الأمريكي على مستوى ثابت إلى حد كبير اليوم الاثنين في بداية الجلسة الأوروبية، بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع حيث يبدو أن المتداولين مترددين في اتخاذ مراكز إخبارية في بداية الأسبوع الذي يتضمن اجتماعًا لوضع السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حسبما أورد موقع “إنفيستنج دوت كوم”.

في الساعة 02:55 بالتوقيت الشرقي (06:55 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بشكل ثابت عند 103.153، بعد أن انخفض بنسبة 0.5٪ الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ منتصف أبريل.

وتراجع الدولار الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى وقف الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة لمدة عام عندما يختتم المسؤولون اجتماعهم الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

ومع ذلك، يبدو أن التجار مترددين في دفع الدولار إلى مستوى أضعف في بداية الأسبوع الجديد، حيث يمكن أن يغير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المعنويات إذا استمر التضخم في الارتفاع.

وصرح المحللون لدى أي إن جي في مذكرة أنه: “أدت قفزة في مطالبات البطالة الأمريكية إلى انخفاض الدولار في جميع المجالات … مما يؤكد حساسية أسواق العملات الأجنبية المرتفعة للغاية تجاه البيانات في هذه اللحظة”.