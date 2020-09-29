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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات الثلاثاء 29-9-2020

20 بنكًا تعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى في ختام التعاملات
الحسينى حسن 4:20 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 4:20 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بـ البنوك المصرية اليوم الثلاثاء، عند نفس مستويات أمس، مسجلًا 15.708 جنيه للشراء و15.808 جنيه للبيع.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجعت العملة الأمريكية نحو 10.22 قرش أمام الجنيه منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.

أقل سعر للعملة الأمريكية

تداول البنك العقاري المصري وبنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية عند أدنى مستوى لها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للعملة الخضراء

عرض 20 بنكًا سعر الدولار أمام الجنيه، عند أعلى مستوى متداول له بالسوق في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلًا 15.71 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وتضم قائمة البنوك كلًا من بنك كريدي أجريكول، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك بلوم، البنك الأهلي الكويتي، البنك المصري الخليجي، بنك مصر إيران، بنك قناة السويس، المصرف المتحد، بنك عوده، بنك المشرق، بنك الكويت الوطني.

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كما تضم القائمة، البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المتحد، وبنك التنمية الصناعية، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك HSBC، وبنك QNB.

سعر الدولار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

تداول البنك الأهلي وبنك مصر سعر العملة الأمريكية عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع في ختام تعاملات الثلاثاء.

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الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الرسمي

استقر بيع الدولار الرسمي أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس مستويات أمس الإثنين، مسجلًا و15.824 جنيه، بينما ارتفع سراء الشراء طفيفًا ليصل إلى 15.6966 جنيه مقابل 15.6955 جنيه.

وسعر الدولار الرسمي المُعلن من قِبل البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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بقلم الحسينى حسن

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