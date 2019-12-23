استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم 23-12-2019

ويستقر سعر شراء الدولار أسفل 16 جنيهًا في عدد كبير من البنوك باستثناء مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني

شهد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا خلال تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 23-12-2019، ليسجل متوسط السعر 15.9881 جنيه للشراء، و16.0881 جنيه للبيع، مقابل 15.9864 جنيه للشراء، و16.0864 جنيه للبيع في تعاملات أمس.

ويستقر سعر شراء الدولار أسفل 16 جنيهًا في عدد كبير من البنوك، باستثناء مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني.

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري:

يسجل السعر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك مصر:

يسجل السعر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك كريدي أجريكول:

يسجل السعر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع تختلف اسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية التى تنشرها جريدة المال يوميا

سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي:

يسجل السعر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك القاهرة:

يسجل السعر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك الإمارات دبي الوطني:

يسجل السعر 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي:

يسجل السعر 16 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك الكويت الوطني:

يسجل السعر 16 جنيها للشراء و 16.10 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك إتش إس بي سي:

يسجل السعر 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي:

يسجل السعر 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك قطر الوطني:

يسجل السعر 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار الدولار أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الدولار تراجعًا بنحو 11% أمام الجنيه خلال عام 2019، وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات مؤخرًا إن مصر تلقّت ما يصل إلى 200 مليار دولار تدفقات بالعملة الأجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.

وتتوقع شركة فاروس للأبحاث تداول الدولار بين مستويي 16.5 و17.1 جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2023.