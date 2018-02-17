استقرار حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم

أماني العزازي لم تتأثر موانئ غرب وشرق بورسعيد اليوم -السبت- بحالة عدم الاستقرار فى الظروف المناخية التى تشهدها السواحل الشمالية للبلاد. وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت بلغ 29 سفينة. فقد سجل مي

أماني العزازي



لم تتأثر موانئ غرب وشرق بورسعيد اليوم -السبت- بحالة عدم الاستقرار فى الظروف المناخية التى تشهدها السواحل الشمالية للبلاد.

وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم السبت بلغ 29 سفينة.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 5 سفن وموجود على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن.

ومن ناحيه أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ويتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 2 سفينتين.

وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.