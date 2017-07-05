استقرار حذر في أسعار مواد البناء

محمود زكي: شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء، استقرارا حذر في الأسعار، لليوم الثاني على التوالي في انتظار رد فعل الشركات على زيادة أسعار المحروقات، حيث تراوحت أسعار الأسمنت اليوم بين 790 جنيها إلى 865 جنيها للطن بينما تراوح أسعار الحديد بين 9900 جنيه إلى 10300 جنيه للطن. ويقول محمد فاوي، رئيس

محمود زكي:

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء، استقرارا حذر في الأسعار، لليوم الثاني على التوالي في انتظار رد فعل الشركات على زيادة أسعار المحروقات، حيث تراوحت أسعار الأسمنت اليوم بين 790 جنيها إلى 865 جنيها للطن بينما تراوح أسعار الحديد بين 9900 جنيه إلى 10300 جنيه للطن.

ويقول محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك استقرارا لليوم الثاني في أسعار الأسمنت، حيث سجل أقل سعر لصالح شركتي أسيك والمنيا, وسجل سعر الطن 790 جنيها، بينما سجل سعر الطن لشركة السويدي أعلى سعر للطن بقيمة 865 جنيها.

وأضاف أن سعر طن أسمنت الممتاز سجل قيمة 860 جنيها للطن، بينما سجلت شركة السويس للأسمنت قيمة 835 جنيها للطن فيما سجل سعر طن أسمنت سيناء قيمة 845 جنيها للطن وبنفس السعر سجلت شركة الإسكندرية للأسمنت “تيتيان” قيمة 845 جنيها للطن.

وأشار إلى أن شركتا قنا وأسوان للأسمنت سجلا 810 جنيهات للطن، بينما سجل أقل سعر للطن لصالح شركتي أسيك والمنيا بقيمة 790 جنيه للطن، بينما سجل أسمنت التعمير قيمة 805 جنيهات للطن.

يذكر أن شركات الأسمنت رفعت القوائم السعرية بداية الأسبوع الحالي بقيمة 100 جنيه للطن، حيث بررت الشركات تلك الزيادات؛ بسبب رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 55%، حيث يقول فاوي إن تلك الارتفاعات في القوائم السعرية للطن مبالغ بها بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنها ستعود على المبيعات بانخفاض كبير في حجم المبيعات.

وعلى صعيد الحديد فقد شهدت القوائم السعرية للشركات استقرارًا في سعر الطن منذ بداية الشهر الحالي دون أي زيادة في أسعار الطن، حيث سجل أعلى سعر للطن لصالح شركة بشاي للصلب بقيمة 10300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

فيما أعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها مسجلة 9987 جنيها للطن تسليم المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجلت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة 9975 جنيها للطن، فيما سجلت مجموعة الجيوشي عن 9990 جنيها لسعر الطن تسليم أرض المصنع، وسجل سعر حديد المصريين 9988 جنيها للطن تسليم المصنع، فيما سجلت أسعار منتجات مصنع السويس للصلب 9975 جنيها للطن تسليم المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة.

بينما سجل مصنع المراكبي 9950 جنيها للطن تسليم المصنع شاملة أيضًا ضريبة القيمة المضافة ، وذات الأسعار أعلنها مصنع العشري القوائم السعرية له.