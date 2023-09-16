استقرار تام لشهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن الأسبوع الماضي

تمكنت شهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة “لندن” من الاستقرار بتعاملات الأسبوع الماضي، دون أي تغيرات سعرية، وتداولت شهادة إيداع “التجاري الدولي” عند 1.27 دولار .

في حين استقرت شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة”، عند 0.01 دولار، و”إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.50 دولار، و “إي إف جي القابضة” عند 0.61 دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه على صعيد تعاملات السوق المحلية، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، بصعود جماعي ضعيف للمؤشرات، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، في ظل مبيعات أجنبية.

وصعد مؤشر السوق الرئيس “EGX30” بنسبة 0.85%، مغلقًا عند مستوى 19540 نقطة، ومؤشر “EGX70 EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، مغلقًا عند 3839 نقطة، ومؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64%، مغلقًا عند 5649 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه فقط، بعد تسجيله صعودًا 1.11%، ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.300 تريليون جنيه بداية الأسبوع.

وسجلت التداولات، خلال الأسبوع، 21.6 مليار جنيه، بكمية 3.596 مليار ورقة مالية، اقتنصت الأسهم منها 96.52%، بينما كان نصيب السندات 3.48%.