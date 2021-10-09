بورصة وشركات

استقرار تام بأسعار شهادات الإيداع الدولية في بورصة لندن خلال تعاملات الأسبوع الماضي

التجاري الدولي تتداول عند 2.75 دولار
أسماء السيد 4:46 م, السبت, 9 أكتوبر 21 4:46 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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شهدت أسعار شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن استقرارًا تامًّا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، دون أية تغيرات، لتظل شهادة إيداع “التجاري الدولي” الأكثر نشاطًا عند 2.75 دولار. وعلى جانب آخر استقر أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، وشهادة إيداع “هيرمس” عند 1.60 دولار، و”إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.90 دولار.

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تجدر الإشارة إلى أن حركة شهادات الإيداع الدولية تمر بحالة من الهدوء منذ فترة؛ وذلك بسبب ضعف السيولة المتاحة بسوق لندن، وحالة عدم الاتزان التي تشهدها أسهمها بالسوق المحلية، خاصة أن العلاقة بين الشهادات وأسهمها محليًّا علاقة طردية.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة تباين غلب عليها الاتجاه الهابط، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت جلساته يوم الأربعاء الماضي.

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وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بشكل طفيف بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10536 نقطة.

وانخفض مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.2% إلى 2662 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.71% إلى 3608 نقاط.

وقررت إدارة البورصة اعتبار الخميس الماضي إجازة رسمية بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، على أن يستأنف التداول اعتبارًا من غدٍ الأحد.

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بقلم أسماء السيد

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