استقرار بأسعار الدولار في تعاملات الثلاثاء الصباحية

شروق وليدشهدت أسعار الدولار استقراراً في بداية تعاملات الثلاثاء 18 يوليو 2017 فى بنوك السوق المحلية.ويطرح بنك HSBC وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لبيع الدولار بـ18.02 جنيه، بينما يعرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لشراء الأخضر بـ17.92 جنيه.جدول يوضح أسعار الدولار



شروق وليد

شهدت أسعار الدولار استقراراً في بداية تعاملات الثلاثاء 18 يوليو 2017 فى بنوك السوق المحلية.

ويطرح بنك HSBC وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لبيع الدولار بـ18.02 جنيه، بينما يعرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر لشراء الأخضر بـ17.92 جنيه.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محلية، صباح اليوم :