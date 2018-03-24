استقرار بأسعار الخضروات والفاكهة بأسواق السبت

الصاوي أحمدسجلت أسعار الخضراوات استقرارًا - السبت – وتراوحت الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات، والخيار من 5 إلى 6، والبصل من 3 إلي 5 ، والبطاطس4 إلي 6 ، بحسب التجار في سوق التجزئة.وأوضح التجار، أن سعر الفلفل الرومي / البلدي من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس من 6 إلى 8 والليمون من 10 إلى 12،

الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضراوات استقرارًا – السبت – وتراوحت الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات، والخيار من 5 إلى 6، والبصل من 3 إلي 5 ، والبطاطس4 إلي 6 ، بحسب التجار في سوق التجزئة.

وأوضح التجار، أن سعر الفلفل الرومي / البلدي من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس من 6 إلى 8 والليمون من 10 إلى 12، والباذنجان العروس /الرومي من 4 إلى 6، والأبيض بين 5 إلي 6 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البسلة من 6 إلى 8 جنيهات والجزر من 5 إلى 6 جنيهات والفاصوليا 14 إلى 18 جنيه والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 5 إلى 7 جنيهات .

وأشاروا إلى أن الفلفل ألوان من 20 إلى 22 جنيها والكوسة من 4 إلى 7، والملوخية من 6إلى 8 جنيهات وورق عنب من 20 إلى 22.

وسجلت أسعار البرتقال 5 جنيهات إلى 6.5 جنيها واليوسفي 5 والموز 6.5 ، التفاح المستورد من 15 إلى 28، والجوافة من 5 إلى 7، والفراولة 7.5.

