استقرار اليورو الأوروبي أمام الجنيه في البنوك اليوم

في جميع البنوك العاملة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية

استقر سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي، خلال تعاملات اليوم على نفس مستويات الخميس الماضي، في جميع البنوك العاملة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية.

وشهد سعر صرف اليورو الأوروبي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية إلى مستوى الشراء والبيع 18.98، و19.14 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وأظهرت مؤشرات التداول اليوم وصول سعر الشراء والبيع لليورو الأوروبي، داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، إلي 18.98 جنيه للشراء، و19.14 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص سعر اليورو الأوروبي باستقرار داخل شبكة فروع أكبر مصرف حكومي في السوق المصرية من حيث الأصول البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وعلى صعيد سعر الشراء والبيع للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة بنك المصرف العربي الدولي، جاءت عند مستوى 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبين تقرير المال وصول مستوى سعر الشراء والبيع سعر شراء العملة الأوروبية، مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل الجنيه المصري حققت 19 جنيهًا للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك cib

وجاء سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع أكبر مصر خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، فقد وصل إلى مستوى 18.86 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

وبحسب اخر التحديثات على اسعار اليورو داخل بنك فيصل الإسلامي العملات وصول سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 19 جنيهًا للشراء، و19.16 للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وبحسب اخر التحديثات بشركات الصرافة العاملة في السوق، مستوى صرف اليورو الأوروبي، داخل شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، لمستوى 18.85 جنيه للشراء، و19.10 للبيع.

أعلى سعر لبيع اليورو في مصر

أظهرت أحدث مؤشرات على شاشة التداول اللحظية، استمرار بنك التعمير والإسكان في تقديمه أعلى مستوى لبيع العملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية عند مستوى 19.02 جنيه للبيع.