استقرار المانجو .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 17-8-2022

عاودت أسعار الخضروات و الفاكهة التحرك اليوم الأربعاء 17- 8- 2022 وتراوحت الطماطم بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات بدلاً من 6.5 جنيه ،الفلفل، والخيار ،و الجزر 6.5 الي 8 جنيهات للكيلو ،والكوسة 12 جنيها ،الباذنجان 6 جنيهات ،و البطاطس 8 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 125 جنيها ، والفلفل البلدي 6 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

واكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي6.5 إلى 12 جنيهات، والكوسة 12 جنيها ،البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 10 جنيهات ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 8 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر ب 25 جنيها ، والتفاح الأحمر من 8 إلى 25 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

أسعار المانجو

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها والمانجو العويس 25 جنيها .

وقال التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 3.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الابيض 15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .