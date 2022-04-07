استقرار الليمون .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7-4-2022 الموافق السادس من شهر رمضان

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 7-4-2022 الموافق 6 من شهر رمضان ،و تراوحت الطماطم بين 15 إلى 20 جنيها، والبطاطس 5 جنيهات ،والبصل 4 جنيهات والخيار 10 جنيهات ، والكوسة والفاصوليا 20 جنيها ،طبقا لتجار في أسواق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها إلي 225 جنيها،وسجل الفلفل البلدي 20 جنيها، والليمون 16 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، والباذنجان العروس 7 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات ،والقلقاس 3.5جنيه.

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات،و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير نصف جنيه ، والبسلة 15 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها إلي 25 جنيها ، والخيار البلدي 10جنيهات ، والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الشطة الحمراء 50 جنيها ، والفلفل الحامي اوميجا 30 جنيها ، والكوسة 12 جنيها ،البطاطس الجديدة 6 جنيهات ، والفلفل الرومي 20 جنيها ، والقرنبيط 8 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 50 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس سجل 15 جنيها ،والباذنجان الأبيض 25 جنيها ، والباذنجان الملون 26 جنيها،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 25 جنيها للكيلو ، والليمون 25 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الجوافة 15 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 25 جنيها ،والتفاح الأصفر 20 ، والتفاح الأحمر 20 جنيها، التفاح الإيراني الأحمر 17.5 جنيه ،والبلح الأحمر 15 جنيها ، والكاكا 15جنيها، الكيوي جنيهين ونصف للواحدة ، الافوكادو 40 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر الرمان 20 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 50 جنيها ، والكمثرى 50 جنيها ،والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 15 جنيها ،العنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 15 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو كيت 55 جنيها ، البرتقال أبو سرة 8.5 جنيه ، واليوسفي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.